2025-01-01 20:36:05 - المصدر: ايشان

أكد المستشار الحكومي السابق، عبد الحسين هنين، خلال لقائه برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الأخير يريد مشاركة التيار الوطني الشيعي بالانتخابات النيابية المقبلة، مع توفير جميع متطلبات إجرائها. وقال الهنين في بيان ورد لـ “إيشان”: “التقيت هذا اليوم بلقاء أخوي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وقرأت آفاق رؤيته السياسية للأحداث في المنطقة […]

ظهرت المقالة المالكي يمد يده مجدداً للصدر: أريد علاقات طيّبة ومشاركتكم بالانتخابات أولاً على ايشان.



