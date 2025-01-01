ليفربول أمام اختبار صعب لتجديد عقد محمد صلاح

2025-01-01 21:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعدخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقوة على خط المنافسة لضم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال الفترة المقبلة، وسط تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.وينتهي عقد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل، ما يمنحه الحرية للتفاوض والتوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع للنادي الحالي.وكشف الصحفي الشهير رومان كوليه جودين، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا مغريًا لصلاح، يتضمن راتبًا أسبوعيًا قدره 500 ألف يورو لمدة ثلاث سنوات؛ بهدف إقناعه بالانضمام للفريق في الصيف المقبل.في المقابل، يحاول ليفربول إقناع صلاح بتجديد عقده، لكنه يعرض تخفيضًا طفيفًا في راتبه ليصبح 400 ألف يورو أسبوعيًا ولمدة موسمين فقط.يُذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى أن صلاح يتقاضى حاليًا 400 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 482 ألف يورو) أسبوعيًا في ليفربول. وعلى الرغم من ذلك، صرّح اللاعب مؤخرًا بأن مفاوضات التجديد مع ناديه لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي.ويبقى مصير النجم المصري مفتوحًا، وسط ضغوط جماهيرية ومنافسة شرسة بين الأندية الكبرى للحصول على توقيعه.