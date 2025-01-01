المبالغ وصلت.. موعد "نهائي" لصرف رواتب موظفي كردستان لشهر تشرين الثاني

2025-01-01 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن موعد صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تشرين الثاني.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد وصول الدفعة الأخيرة من رواتب الموظفين فإن المبالغ المخصصة للرواتب أصبحت جاهزة".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن يوم الأحد، عن جدول يتضمن قوائم رواتب الموظفين وأيام التوزيع، وخلال أسبوع سيتم صرف جميع المؤسسات العسكرية والمدنية، والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعية، بداية من يوم الاثنين المقبل".