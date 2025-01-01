كركوك.. تسجيل حالتي ولادة "تؤام ثلاثي" في أخر ساعة من 2024

2025-01-01 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أعلن مدير مستشفى كركوك التعليمي محمود ماهر الجومرد، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن تسجيل حالة ولادة تؤام ثلاثي لسيدتين دخلتا صالة الولادة في أخر ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وقالت الدكتورة سحر يلدرم اخصائية نسائية وتوليد في مستشفى كركوك، بتصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "صالات الولادة في مستشفى كركوك التعليمي استقبلت تؤام ثلاثي لسيدتين في ساعة متأخرة من ليلة 31 / 12 / 2024".

وتابعت انه "تم اجراء عملية قيصرية طارئة لهما في آن واحد وتم متابعة صحتهم وصحة تؤام ثلاثي 6 أطفال واخراجهم من المستشفى بصحة جيدة".



