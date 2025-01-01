2025-01-01 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اثار إعلان محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي، يوم غد الخميس (2 كانون الثاني 2025)، بذكرى استشهاد قادة النصر، التساؤلات حول الدوائر المشمولة بالعطلة.

وقالت المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها فقط باستثناء الدوائر الخدمية".

والدوائر المشمولة بالعطلة هي، البلدية اي مديريات بلديات محافظة بغداد ومديريات ماء ومجاري بغداد، فضلا عن ديوان المحافظة.

اما المدارس والمؤسسات الصحية وجميع المؤسسات المرتبطة بوزارات فلا تشملهم العطلة، حيث ان عطلتهم تكون مركزية تصدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب المحافظة.



