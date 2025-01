المشهداني يدعو إلى تشكيل تحالف عربي مع تركيا وإيران لمواجهة “التقسيم”

2025-01-01 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل تحالف عربي مع ايران وتركيا لمنع مشروع ما اسماه بـ”التقسيم”. وقال المشهداني خلال كلمة ألقاها في المهرجان التأبيني الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر: “يجب أن يكون هناك تحالف حقيقي بين العراق والجمهورية الإسلامية والجمهورية …

