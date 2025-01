2025-01-01 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اثار إعلان محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي، يوم غد الخميس (2 كانون الثاني 2025)، بذكرى استشهاد قادة النصر، التساؤلات حول الدوائر المشمولة بالعطلة. وقالت المحافظة في بيان، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها فقط باستثناء الدوائر الخدمية”. والدوائر المشمولة بالعطلة هي، البلدية …

