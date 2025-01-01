مستشفى الكرمة يؤكد معالجة 25 حالة تسمم غذائي حدثت في حفل زفاف

2025-01-01 22:20:01 - المصدر: واع

الأنبار- واع -أحمد الدليميأعلن مستشفى الكرمة للولادة والطوارئ، اليوم الأربعاء، معالجة أكثر من 25 حالة تسمم غذائي حدثت في حفل زفاف، من إحدى ضواحي القضاء التابع لمحافظة الأنبار.وقال مدير المستشفى حازم حامد عبد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المستشفى استقبل حالات تسمم غذائي من إحدى ضواحي قضاء الكرمة، نتيجة تناولهم وجبة غذائية".وأضاف عبد، أنه "يبدو أن الطعام ملوث والطهو غير جيد، إذ أصيبوا بحالة إسهال وتقيؤ شديد، وهم أكثر من 25 شخصاً، بينهم أطفال ونساء ورجال".وتابع، أنه "تم إعطاؤهم سوائل وريدية ومضادات حيوية والعلاجات اللازمة، وأجريت لهم التحاليل اللازمة كافة، واستنفر المستشفى بجميع كوادره الطبية، وخرج الجميع من المستشفى وهم يتمتعون بصحة جيدة".