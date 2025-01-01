مستشارة رئيس الوزراء: رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة

2025-01-01 22:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، شهباء أحمد العزاوي، اليوم الأربعاء، أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في مختلف القطاعات، فيما بينت أن سياسات وبرامج الحكومة اعتمدت على الالتزام بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.وقالت العزاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في برنامجها الحكومي ومن خلال المجلس الأعلى للمرأة تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر تعزيز دور المرأة ودعمها في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وترتكز الرؤية على تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في مختلف القطاعات مع التركيز على العدالة الاجتماعية وحماية حقوقها".وأوضحت، أن "تمكين المرأة اقتصاديًا يكون عبر إطلاق برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، وتقديم قروض ريادية وفرص تدريب لزيادة مهارات المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل للنساء في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية".وأضافت، أن "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة يتم عن طريق رفع نسبة مشاركتها في المناصب القيادية وصناعة القرار، وتسليط الضوء على دورها في المجالس المحلية والبرلمان، وإشراكها بشكل أكبر في البرامج الحكومية".وحول مناهضة العنف ضد المرأة بينت العزاوي، أنه "تم اعتماد سياسات وطنية لوقف جميع أشكال العنف ضد المرأة وتوفير الحماية لها، عبر إنشاء مراكز حماية للنساء وتوفير الدعم النفسي"، لافتةً إلى، أنه "لتعزيز دور المرأة في التعليم يتم متابعة برامج محو الأمية وتعليم الفتيات وخصوصاً في الأرياف، وتوفير الدعم للطالبات المتعففات ودعم المتفوقات، بالإضافة إلى إشراك المرأة في برامج التحول الرقمي والتكنولوجيا لتعزيز مشاركتها في الابتكار والاقتصاد الذكي".وتابعت، أن "الرعاية الصحية للمرأة تكون بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للنساء خصوصًا الرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنفيذ حملات توعية بالأمراض المزمنة والمعدية التي تصيب النساء"، مشيرةً إلى، أن "التنمية المجتمعية تتم عن طريق بناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتعزيز وعي المجتمع بأهمية دور المرأة".وختمت أن "هذه السياسات والبرامج اعتمدت على تحقيق الالتزام بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقوانين حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها".