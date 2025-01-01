2025-01-01 22:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بمقتل شخص طعناً بسكين في منطقة المنصور، وإخماد حريق في منزل بمنطقة الحرية، أسفر عن أضرار مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً تم قتله بأسلوب طعنه بواسطة سلاح أبيض (سكين) من قبل شخص مجهول الهوية ولأسباب غير معروفة، ضمن ساحة الفارس العربي في منطقة المنصور".

ولفت المصدر إلى أن "المتهم بالجريمة لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وشرعت مفارز الشرطة في مطاردته للقبض عليه".

في حين أشار المصدر، إلى أن "حادث حريق اندلع داخل أحد المنازل ضمن منطقة الحرية في بغداد، نتيجة تماس كهربائي، حسب ما وصلت له فرق الدفاع المدني".

وبين أن "الحادث انتهى دون إصابات تذكر، فقط احتراق مبلغ قدره 40 مليون دينار عراقي ومستمسكات وأثاث الدار بالكامل".