اعتقال إيرانيين حاولا السفر من العراق إلى تركيا بجوازات مزورة

2025-01-01 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال شخصينإيرانيين يحملان جوازات مزورة يريدان السفر عبر مطار كركوك الدولي إلى تركيا.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قسم جوازات مطار كركوك الدولي، ألقى القبض علىمزوريين إيرانيين حاولا مغادرة العراق بجوازات مزورة من مطار كركوك الى إسطنبول".

وأضاف المصدر، أن "سبب الاعتقال كانت بجوزاتهم المزورة،وألقي القبض عليهم وتسليمهم الى الجهات المختصة للتحقيق معهم".