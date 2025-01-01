الكشف عن حجم الواردات غير النفطية في السليمانية وحلبجة

2025-01-01 22:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن موقع الشفافية، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال عام 2024 والتي بلغت أكثر من 897 مليار دينار.

وبحسب احصائيات موقع الشفافية، الذي تابعته "بغداد اليوم"، فإن "الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال عام 2024، بلغت 897 مليار دينار و403 مليونا و982 ألفا و809 دينارا".

واظهر الموقع أن "نسبة 84% منها كانت نقدية، ونسبة 11% منها كانت على شكل صكوك، والباقي على شكل مقاصة".