2025-01-01 22:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال مستشفى الكرمة للولادة والطوارئ، إنه عالج أكثر من 25 حالة تسمم غذائي حدثت في حفل زفاف، إثر تناول "طعام ملوث". ووفق تصريحات لمدير المستشفى حازم حامد عبد، فإن "المستشفى استقبل حالات تسمم غذائي من إحدى ضواحي قضاء الكرمة، نتيجة تناولهم وجبة غذائية". وأشار عبد إلى أنه "يبدو أن الطعام ملوث والطهو غير […]

The post مستشفى الكرمة: الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم تناولوا الطعام الملوث بحفل زفاف appeared first on جريدة المدى.