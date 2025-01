2025-01-01 22:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حادث الدهس في مدينة نيو أورليانز والذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بأنه "شر خالص". وقال ترامب في تعليق على حسابه على منصة "تروث سوشال"، إن "قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في قسم شرطة نيو […]

