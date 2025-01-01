2025-01-01 23:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كرمت إدارة نادي زاخو، يوم الأربعاء، لاعبين اثنين من لاعبيها، شاركا في بطولة خليجي 26 في الكويت.

وكرمت إدارة النادي لاعب المنتخب العراقي أمجد عطوان، ولاعب المنتخب اليمني ناصر محمدوه، تقديراً لدورهما تميزهما في بطولة كأس الخليج الجارية في الكويت.

وجاء تكريم إدارة زاخو للاعبيها عطوان، ومحمدوه، لدورهما الكبير والمستوى المتميز الذي قدماه في البطولة رغم خروج المنتخبين من الدور الأول.

وكان المنتخب العراقي فاز على المنتخب اليمني بهدف دونً مقابل في مستهل مشوار المنتخبين في البطولة.

وتختتم بطولة خليجي 26 في دولة الكويت، يوم السبت المقبل، بلقاء منتخبي البحرين وعمان، الذين تأهلا لنهائي البطولة.