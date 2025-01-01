2025-01-01 23:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوضع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، حجر الأساس لمركز عمليات حقل غرب القرنة/1.وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني ، نفذت شركة نفط البصرة بالتعاون مع مشغل حقل غرب القرنة/1 شركة بتروجاينا، افتتاح عدد من المشاريع الخدمية في قضاء الصادق في محافظة البصرة ووضع حجر الاساس لمشروع مركز عمليات حقل غرب القرنة/1 المرحلة الاولى الذي تنفذ اعمال تشغيله شركة بتروجاينا الصينية".واكد وزير النفط، بحسب البيان، ان "حقل غرب القرنة/1 من الحقول الكبيرة في المنطقة الجنوبية للبلاد، ويمتاز باحتياطي نفطي كبير يصل الى اكثر من 22 مليار برميل ، يؤهله ان يكون منتجا كبيرا للنفط في محافظة البصرة" ، مشيرا إلى ان "الانتاج الحالي للحقل 550 الف برميل باليوم ."واوضح الوزير ان "الشركة بذلت جهودا كبيرة من اجل الاستمرار بتطوير الحقل وادامة الانتاج والارتفاع بمستوياته ، فضلا عن تقديم الخدمات للمجتمع المحلي في منطقة الحقل، وهو قضاء الصادق، عبر تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية للقضاء، تتمثل باعادة اكساء وتبليط عدد من الشوارع في القضاء، فضلا عن تجهيز (7) مدارس ومعهد الفنون الجميلة في قضائي الصادق والمدينة، (الرحلات المدرسية، والسبورات، والكراسي الثابتة، واجهزة مكتبية، وثلاجات وخزانات للملفات، ومكاتب، واجهزة حاسوب (لابتوب)، وشاشات ذكية، واجهزة عرض على الشاشات، ومكاتب ادارة، وكراسي للمختبرات (ستولات)، ووحدات تكييف (سبالت )، ومكبرات صوت مختلفة الانواع، ومساند للرسم )، بالاضافة الى توفير فرص العمل الكافية في المنطقة ."وشدد الوزير على "شركة بتروجاينا باهمية تجميع واستثمار الغاز المصاحب المنتج في الحقل، والتعاون مع الشركات المتخصصة في مجال استثمار الغاز، للاستفادة من الكميات الكبيرة التي يمكن استثمارها من الغاز، ورفدها الى الشبكة الوطنية لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود . "واشار معاون مدير عام شركة نفط البصرة جواد الحلفي إلى ان "الوزارة دأبت بقيادة وزير النفط على تطوير الانتاج في الشركة ،وتنفيذ المشاريع الناجحة لتطوير الحقول النفطية والاستثمار الامثل للغاز بالجهد الوطني، وبالتعاون مع الشركات الاجنبية."، موضحا ان "مركز عمليات حقل غرب القرنة/1 اضافة نوعية الى المنشآت التي تساعد على اجراء عمليات الانتاج والسيطرة عليها، وهو من المشاريع الجديدة من نوعها ".وتابع، ان "الحقل يشهد تصاعدا كبيرا في وتائر الانتاج ، وادارته المتمثلة بشركة نفط البصرة وشركة بتروجاينا تحرص على تقديم خدمات بنى تحتية للمجتمع والمناطق المحيطة به" .وقال مدير هيأة الحقل اسعد عبود ، أنه "بناء على توجيهات السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط تم بالتعاون مع شركة بتروجاينا تنفيذ عدد من المشاريع التي تساهم في تحسين المستوى الخدمي لقضاء الصادق المجاور للحقل" ، مشيرا إلى ان "المشاريع شملت افتتاح محطة الكهرباء التحويلية (33/11 K.V) في منطقة الحوش في القضاء، ومشروع شارع "العلم" الذي يتضمن اعادة اكساء وتبليط الشارع بطول (8.6) كم، ووضع العلامات الخاصة بالشارع واعادة اكساء التقاطعات ، ومشروع اعادة اكساء شارع "عنتر" الذي يقع ضمن القضاء بالقرب من الحقل، وازالة طبقات من الاسفلت المتضرر وتبليطه بطبقتين من الاسفلت بطول 5.5 كم."واضاف مدير الهيأة ان "المشروع الثالث هو تصميم وشراء وتنفيذ وتشغيل محطة كهرباء تحويلية (33/11 K.V) والتي تم تنفيذها من قبل هيأة تشغيل حقل غرب القرنة/1 وفقا لمعايير ومواصفات وزارة الكهرباء"، مؤكدا ان "المشروع الرابع هو وضع حجر الاساس لمركز عمليات غرب القرنة /1 المرحلة الاولى" .وقال معاون مديرعام شركة نفط البصرة للانتاج والجهد الوطني باسم محمد جليل، ان "حقل غرب القرنة /1 من الحقول الكبيرة ، بدأت عمليات الانتاج من الحقل في عام 1999 بطاقة 50 الف برميل ، وبلغت الطاقة الانتاجية الحالية 550 الف برميل، ولدى الشركة خطط كبيرة وواعدة لرفع معدلات الانتاج للوصول الى الطاقة القصوى للانتاج في الحقل "، مبينا ان "الهدف من مركز العمليات هو للسيطرة على تدفق المياه وانتاج النفط والغاز من محطات الانتاج في الحقل" .يذكر ان حقل غرب القرنة/1 احيل في عام 2010 الى شركة اكسون موبيل الامريكية ضمن جولة التراخيص الاولى ، وطلبت الشركة التنازل عن حصتها في الحقل الى شركة بتروجاينا الصينية ، وبعد مفاوضات عديدة وافقت الوزارة على تنازل شركة اكسون موبيل عن حصتها في عام 2023 الماضي.