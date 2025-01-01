ليفربول يرفض عرضا من ريال مدريد لشراء أرنولد

2025-01-01 23:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض أول عرض من ريال مدريد الإسباني لضم نجم الفريق ترينت ألكسندر أرنولد خلال فترة الانتقالات الشتوية.وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن ليفربول رفض التفريط في نجمه ترينت ألكسندر أرنولد، إذ أثيرت تكهنات بشأن مستقبل لاعب الفريق مع انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.وأوضحت أن النادي الملكي الإسباني بحث مدى قبول نادي "الريدز" الإنجليزي لضم الظهير الأيمن الإنجليزي الذي يمكنه الرحيل مجانا في غضون ستة أشهر.في وقت أوضح نادي ليفربول أنه لم يخف رغبته في توقيع عقد جديد مع ألكسندر أرنولد.وشدد النادي الإنجليزي على أن اللاعب ليس للبيع، وذلك بالتوازي مع عدم إعلان أرنولد عن رغبته في مغادرة ناديه الإنجليزي.ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع.وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.