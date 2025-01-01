نيجيرفان بارزاني يدين هجوم نيو أورليانز: عمل وحشي

2025-01-01 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، هجوم نيوزأورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً إياه "عمل وحشي".

وقالبارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز"أدين بشدة الهجوم على الأبرياء في نيو أورليانز. أفكاري وصلواتي معالمتضررين من هذا العمل الوحشي".

وأضاف"نحن نقف إلى جانب الشعب الأمريكي خلال هذه الأوقات العصيبة".

وشهدتمدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثاً مروعاً، اليوم الأربعاء،أسفر عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأفادمسؤولون من قوات إنفاذ القانون بأن "المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاقالنار قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة".