(الداخلية) الكويتية: ضبط متهم هارب خارج البلاد صادر ضده 11 حكما بتعاون مباشر مع العراق

2025-01-02 00:00:04 - المصدر: كونا

الكويت - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء عن ضبط متهم هارب خارج البلاد صادر ضده 11 حكما بالحبس واجب النفاذ وذلك بتعاون مباشر مع جمهورية العراق "في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة".وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة الإنتربول تمكن من ضبط المتهم الهارب والمعمم عنه عربيا ودوليا اعتبارا من تاريخ 4 ديسمبر 2023 بناء على ذمة أحكام قضائية وقد تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت.وأوضحت أن الواقعة بدأت برصد المتهم داخل جمهورية العراق حيث تشكل على الفور فريق أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (إنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق مضيفة أنه "بفضل التعاون الوثيق بين الجانبين تم ضبط المتهم قبل تمكنه من الهروب وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".وبحسب البيان فقد تقدمت وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية في جمهورية العراق عبد الأمير الشمري ومحافظ البصرة أسعد العيداني والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في العراق على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية إذ "يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين سواء في الداخل أو الخارج مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من ينتهك القانون. (النهاية) ع ج ر / م ص ع