2025-01-02 00:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن السلطات العراقية ألقت القبض على أحد المطلوبين الكويتيين في الأراضي العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية العراقي ألقت القبض على المدعو سلمان الخالدي، وهو كويتي الجنسية ومطلوب لدولة الكويت، بتهم جنائية واعتداءات لفظية".

ولفت المصدر إلى أن "الجهات العراقية قامت بتسليم الخالدي، إلى السلطات الكويتية في منفذ العبدلي الحدودي".

إلى ذلك نقل موقع القبس الكويتي، عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على مواطن كويتي يدعى سلمان الخالدي، وتم تسليمه للسلطات الكويتية.

وأوضحت المصادر، بحسب موقع "القبس" أن الخالدي سيخضع للعقوبات لتطاوله على البلاد ورموزها القيادية.

يشار إلى أن سلمان الخالدي، هو مواطن كويتي معارض للسلطة في دولة الكويت، وظهر في فيديو مؤخراً، ينتقد فيه العائلة المالكة في الكويت، ويتهجم عليها ببعض العبارات البذيئة، الأمر الذي أثار سخط السلطات الكويتية.

وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الداخلية في جمهورية العراق عبد الأمير الشمري، ومحافظ البصرة أسعد العيداني والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في جمهورية العراق الشقيقة على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية، حيث يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.