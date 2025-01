الحكم العراقي مهند قاسم مرشح لقيادة نهائي خليجي26

2025-01-02 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن الحكم الدولي مهند قاسم، اليوم الأربعاء، أنه من ضمن المرشحين لإدارة المباراة النهائية لبطولة خليجي 26 المقامة في الكويت. وقال قاسم للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر: إنه “بشكل مؤكد سأكون حكم ساحة للمباراة النهائية التي ستجمع منتخبي البحرين وعمان”. وأضاف، أن “الاتحاد يقدم ثلاثة حكام للمباراة النهائية، وأنا سأكون من …

