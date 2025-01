2025-01-02 00:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلنت الصحف الكويتية اليوم (الأربعاء) أن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي وتم تسليمه للسلطات الكويتية. وأوضحت مصادر لصحيفة القبس الكويتية أن الخالدي سيخضع للعقوبات لتطاوله على البلاد ورموزها. وبحسب وسائل الإعلام الكويتية فقد أسقط أمير الكويت جنسية سلمان الخالدي وأبنائه وأحفاده “بعد تجاوزه على آل صباح في وسائل …

The post عاجل| العراق يسلم الكويت المعارض الكويتي سلمان الخالدي: محكوم بتهمة العيب بالذات الأميرية first appeared on Observer Iraq.