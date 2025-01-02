العراق يستنكر حادث الدهس في "نيو أورليانز" الأمريكية

2025-01-02 00:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية، عن استنكارها الشديد لحادث الدهس في مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية، فيما جددت موقف العراق الثابت من إدانة جميع أشكال العنف.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث الدهس المروع الذي وقع في مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المحتفلين برأس السنة الجديدة."وأضافت، انها "تعبر عن تعازيها ومواساتها لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها ، ولعائلات الضحايا على وجه الخصوص، وتؤكد تضامن جمهورية العراق مع الشعب الامريكي في هذا الحادث الأليم، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".وجددت الوزارة "موقف العراق الثابت في إدانة كافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين".