زيارة مرتقبة للسوداني إلى طهران: الغاز والوضع في سوريا على رأس الأولويات

2025-01-02 00:55:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن تبدو كلمة السر لتجنب العراق "مفاجآت" ما بعد عاصفة سوريا هي البقاء على "الحياد" تجاه الأزمات الكبيرة في المنطقة.نجحت خطة "الحياد العراقي" منذ الحرب في غزة (أكتوبر 2023)، ولكن هل ستصمد أمام "السيناريوهات المقلقة" القادمة؟تشير المعلومات إلى أن "الحياد" وحده لم يعد كافياً الآن، بعد الحديث عن "الشرق الأوسط الجديد"، وعليه، […]

