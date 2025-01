تعنيف النساء في العراق.. أزمة مستمرة تفتك بالنساء

2025-01-02 00:55:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد – تبارك عبد المجيد تعاني النساء بشكل متزايد من العنف الأسري بمختلف أشكاله، وتشير التقارير إلى أن النساء هن الأكثر تأثراً بالعنف الأسري، إذ يتم استهدافهن من قبل شركاء الحياة أو أفراد الأسرة بسبب نقص الحماية القانونية والغياب الفعلي للمؤسسات التي توفر الدعم والمساعدة. في العديد من الحالات، يُجبرن على تحمل العنف بسبب […]

