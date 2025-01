منظمة دولية: أكثر من 9500 عائلة غادرت المخيمات مع نهاية العام

2025-01-02 00:55:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة حامد أحمد في تقريرها الشهري حول تعقب عدد العوائل النازحة المغادرة للمخيمات في إقليم كردستان ونينوى سجل مؤشر حركة النازحين DTM التابع لمنظمة الهجرة الدولية IOM مغادرة 9 آلاف و581 عائلة وذلك اعتبارا من 22 كانون الأول 2024، مشيرا الى ان 83% منهم رجعوا لمناطق سكناهم الاصلية في نينوى وصلاح الدين موزعين بين […]

