قصف تركي يطال "العماليين" داخل قرية بزاخو هو الأول من نوعه

2025-01-02 00:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بأن المدفعية التركية شنت هجومًا على تواجد لحزب العمال في قرية "ئافهي"، التابعة لقضاء باتيفا شمال مدينة زاخو بمحافظة دهوك،

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن القصف أسفر عن أضرار مادية بشكل أولي، حيث تضررت سيارتان، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وأشار إلى أن القصف أثار حالة من الذعر بين أهالي المنطقة، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها قرية "ئافهي" لقصف تركي، ما زاد من قلق السكان بشأن سلامتهم وأمن المنطقة.

وتشن المدفعية والطيران الحربي التركي بشكل متكرر ضربات على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق متفرقة من محافظة دهوك، بما في ذلك القرى الحدودية.

وتأتي هذه الهجمات في سياق نزاع طويل الأمد بين الحكومة التركية وحزب العمال، كما يتخذ "العماليون" المناطق الجبلية بما فيها القرى النائية، قواعد لهم، مما يجعل هذه المناطق هدفًا للهجمات التركية.