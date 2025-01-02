أسعار الذهب تبدأ العام الجديد دون تغيير

2025-01-02 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتحت أسعار الذهب العام الجديد مستقرة بالقرب من 2625 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 بنسبة بلغت 27% في عام 2024.

وجاء ارتفاع العام الماضي مدفوعاً بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، واستمرار الطلب على الأصول الآمنة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن.

ويركز المستثمرون الآن على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لعام 2025، بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي، إلى توخي الحذر بشأن سرعة استمرار خفض تكاليف الاقتراض، وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم. وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب الذي لا يُدر عوائد.

وظل سعر الذهب الفوري من دون تغيير عند 2625.42 دولارا للأونصة بحلول الساعة 8:11 صباحاً في سنغافورة. وكان مؤشر بلومبرغ للدولار ثابتاً، بينما ارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.