2025-01-02 08:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس، أول أيام التداول في 2025، مع ترقب المستثمرين العائدين من العطلات بحذر تعافي الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود بعد تعهد من الرئيس شي جين بينج بتعزيز النمو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 75.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:28 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت 65 سنتا عند التسوية يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.21 دولارا للبرميل بعد أن أغلقت أعلى 73 سنتا في الجلسة السابقة..

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن البلاد ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في عام 2025.

وسجل نشاط التصنيع في الصين نموا طفيفا في ديسمبر/كانون الأول رغم تعافي قطاعي الخدمات والبناء.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي، إن المتداولين يعودون إلى مكاتبهم وربما يزنون المخاطر الجيوسياسية الأعلى وكذلك تأثير إدارة ترامب للاقتصاد الأمريكي مقابل تأثير الرسوم الجمركية.

وأضاف أن "إصدار مؤشر كايكسين لمديري المشتريات في الصين اليوم وإصدار مؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة غدا سيكونان مفتاحا للتحرك التالي للنفط الخام".

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأميركية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة والتي تأجلت إلى يوم الخميس بسبب عطلة رأس السنة الجديدة. وانه من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام والمقطرات في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات البنزين.