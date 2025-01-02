النزاهة: رئيسا الوزراء والقضاء الأعلى أول المفصحين عن ذمتيهما المالية للعام 2025

2025-01-02 08:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة إفصاح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتيهما الماليَّة، مُبيّنةً أنَّـهما أول المُفصحين العام 2025.وأشارت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس" إلى تلقّي دائرة الوقاية فيها استمارتي الذمَّة الماليَّـة لرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (فائق زيدان) ليكونا أول مسؤولي السلطات الثلاث المُفصحين عن ذمَّتيهما الماليَّـة للعام الجاري".ويذكر أنَّ المادة (16) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل حدَّدت المُلزمين بالإفصاح عن ذمَّتهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث والوزراء ومن هم بدرجتهم، فضلاً عن القضاة وأعضاء الادّعاء العام، وغيرهم من المُكلَّفين بكشف الذمَّة الماليَّـة بحسب ما نصَّ عليه القانون.