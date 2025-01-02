فينيسيوس يقترب من تجاوز راتب مبابي

2025-01-02 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

اعلنت مصادر صحفية ان فوز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة "The Best"، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، منحته فرصة الحصول على زيادة كبيرة في راتبه، ليصبح قريبًا من 20 مليون يورو صافية سنويًا خلال آخر موسمين من عقده مع ريال مدريد.

وبحسب التفاصيل، فإن فينيسيوس سيحصل على 20 مليون يورو صافية في الموسمين المقبلين، مع امكانية زيادة راتبه مرة اخرى اذا نجح في الفوز بجائزة "The Best" أو الكرة الذهبية مجددًا، او حتى إذا تواجد على منصة التتويج في مثل هذه الجوائز.

وبالمقارنة، يبلغ راتب كيليان مبابي 15 مليون يورو سنويًا، ويرتفع إلى 19 مليون يورو مع المكافآت، ما يعني ان فينيسيوس قد تجاوز راتب النجم الفرنسي.