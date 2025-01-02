شاحنة تهوي من أعلى جسر في البصرة وتودي بحياة سائقها.. فيديو

2025-01-02 09:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سقطت شاحنة فجر اليوم الخميس، من أعلى جسر التربية وسط محافظة البصرة، بعدما انحرفت عن مسارها أثناء عبورها الجسر، مما أدى إلى تحطمها بالكامل.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث أسفر عن وفاة سائق الشاحنة، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكر شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، أن سائق الشاحنة فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل سقوطها، ما تسبب في حالة من الذعر بين المارة في المنطقة المحيطة بالجسر.



