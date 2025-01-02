اليوم.. أربع مباريات في انطلاق الجولة الـ (12) لدوري نجوم العراق

2025-01-02 09:45:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

‎تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية عشرة، لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد أن توقف في الفترة الماضية بسبب مشاركة المنتخب العراقي في منافسات بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) التي تختتم منافساتها السبت المقبل في الكويت.

‎ويشهد اليوم الخميس، إقامة أربع مباريات، حيث يلتقي النفط، صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، الكهرباء، الذي يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، كما يلعب الكرمة، صاحب المركز الثالث عشر، على ملعبه مع كربلاء، صاحب المركز الثاني عشر.

‎ويستضيف دهوك، صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة، فريق نفط البصرة ، صاحب المركز الخامس عشر، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الميناء، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، مع نفط ميسان، صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة.