2025-01-02 10:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس، إدانته الشديدة لقرار إيقاف عمل شركة "بربەیان" الإعلامية، التي تنتج برامج لصالح قناة "ژن تیڤی"، دون إصدار بيان رسمي أو توضيح مسبق.

وقال المركز في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن القرار جاء ضمن تنسيق بين الحكومة المركزية في العراق، وحكومة إقليم كوردستان، وجهاز الأمن في الإقليم، في خطوة وصفها بأنها "غير مبررة وتتناقض مع مبادئ حرية الإعلام".

وأضاف البيان، أن "شركة بربەیان تعمل منذ سبع سنوات في إقليم كوردستان، وكرست جهودها لتكون صوت المرأة الكوردية، وتسليط الضوء على قضاياها عبر برامجها المخصصة لقناة ژن تیڤی"، معتبرا أن "هذا القرار لا يُعد فقط استهدافاً لحرية الصحافة، بل أيضاً محاولة لضرب مكتسبات المرأة الكوردية وإرادتها".

وأكد مركز "ميترو"، أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه النساء الكورديات نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن قرار إيقاف الشركة يعكس سياسة تقويضية تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة وتقليص مساحة الحرية الإعلامية في الإقليم.

وأوضح المركز أنه يدعم شركة "بربەیان" في رفضها لهذا القرار، وأعلن تضامنه الكامل معها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها، داعياً السلطات المعنية إلى إعادة النظر في القرار، والالتزام بالقوانين المحلية والدولية التي تكفل حرية الإعلام وحقوق الصحفيين.

وتأسست شركة "بربەیان" الإعلامية قبل سبع سنوات، وركزت على إنتاج برامج تهتم بقضايا المرأة وتسلط الضوء على مشكلاتها وآمالها.