السوداني والسامرائي يفتتحان وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفى الصينية

2025-01-02 10:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، افتتحا وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين، بطاقة (10) آلاف برميل/ يوم، لكل وحدة، لترتفع الطاقة الكلية للمصفى إلى(50) ألف برميل يومياً".

وكان رئيس مجلس الوزراء وصل صباح اليوم إلى ناحية الصينية في محافظة صلاح الدين لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من مشاريع الطاقة.







