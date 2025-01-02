النزاهة: رئيسا الوزراء والقضاء أول المفصحين عن ذمتيهما المالية للعام 2025

2025-01-02 10:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، إفصاح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتيهما الماليَّة، مُبيّنةً أنَّـهما أول المُفصحين العام 2025.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة الوقاية تلقت استمارتي الذمَّة الماليَّـة لرئيس مجلس الوزراء (المهندس محمد شياع السوداني)، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليكونا أول مسؤولي السلطات الثلاث المُفصحين عن ذمَّتيهما الماليَّـة للعام الجاري".

ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (16) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل حدَّدت المُلزمين بالإفصاح عن ذمَّتهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث والسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم، فضلاً عن السادة القضاة وأعضاء الادّعاء العام، وغيرهم من المُكلَّفين بكشف الذمَّة الماليَّـة بحسب ما نصَّ عليه القانون.