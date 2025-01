بطاقة (10) آلاف برميل.. افتتاح وحدتي التكرير الرابعة والخامسة بمصفى الصينية

2025-01-02 10:15:06 - المصدر: جريدة المدى

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (المدى) أن "السوداني افتتح وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في مصفى الصينية بمحافظة صلاح الدين، بطاقة (10) آلاف برميل/ يوم، لكل وحدة، لترتفع الطاقة الكلية للمصفى إلى(50) ألف برميل يومياً".

