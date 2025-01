2025-01-02 10:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، طقس العراق خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى استقرار بالأجواء في جميع أنحاء مدن البلاد.

