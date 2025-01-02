بعد موجة انتقادات.. محافظ البصرة يرد على تسليمه معارضا كويتيا: كنت ممثلا عن العراق

2025-01-02 10:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الخميس، على موجة انتقادات طالته اثر قيامه بتسليم المعارض الكويتي "سلمان الخالدي" للسلطات الكويتية، لافتاً إلى أنه كان ممثلاً عن الحكومة العراقية، لتعذر حضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وأوضح العيدانيّ في بصمة صوتية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الشخص المعني تم إلقاء القبض عليه حسب مذكرة اعتقال دولية صباح الأمس في مطار بغداد، وتم نقله إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية (الانتربول)، وسلمته من الانتربول العراقي إلى الانتربول الكويتي وفق الاتفاقات بينهم".

وتابع العيدانيّ، "مثلت الحكومة العراقية كون الذي حضر بالحدود وزير الداخلية الكويتي، ولم يحضر وزير الداخلية العراقي بسبب التزاماته، هذا كل الموضوع".

وأمس الأربعاء، ألقت السلطات العراقية، القبض على المواطن الكويتي "سلمان الخالدي" المطلوب بتهم جنائية واعتداءات لفظية، وأُعيد إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي.

وأثار المعارض الكويتي الذي هاجم العائلة المالكة في فيديو سابق، غضب السلطات الكويتية.

بدورها، قدمت وزارة الداخلية الكويتية شكرها للعراق على التعاون السريع والفعّال في تنفيذ العملية الأمنية، مما يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين.