من سيقود نهائي خليجي 26؟.. مهند قاسم يتحدث لشفق نيوز

2025-01-02 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الحكم الدولي العراقي مهند قاسم، يوم الخميس، أن اللجنة المكلفة بتسمية حكام مباراة النهائي لخليجي 26 لم تحسم بعد اختيارها لحكم ساحة المباراة الختامية.

وقال قاسم في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن اللجنة قامت بترشيح ثلاثة حكام لقيادة المباراة التي ستجمع منتخبي البحرين وعمان يوم السبت المقبل.

وأضاف أن الحكام المرشحين هم: "أنا من العراق، والقطري عبد الرحمن الجاسم، والجزائري مصطفى غربال"، مبينًا أن أحد هؤلاء الحكام سيتم تسميته قبل المباراة بوقت قصير، معربًا عن اعتقاده أن التسمية ستكون غدًا الجمعة.

وتختتم بطولة خليجي 26 يوم السبت المقبل بمباراة بين منتخبَي عمان والبحرين، والمقررة على ملعب جابر الأحمد الدولي في الساعة السابعة مساءً.