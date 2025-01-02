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أربع مواجهات في انطلاق الجولة 12 لدوري نجوم العراق

أربع مواجهات في انطلاق الجولة 12 لدوري نجوم العراق
أربع مواجهات في انطلاق الجولة 12 لدوري نجوم العراق
2025-01-02 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستأنف اليوم الخميس، منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات في بغداد والرمادي ودهوك والبصرة .

‏وتقام مباراتان عند الساعة 2:30 عصراً تجري الأولى على ملعب الساحر احمد راضي بين فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي النفط .

‏ويلتقي في الثانية فريق الكرمة على ملعب الرمادي ضيفه فريق كربلاء .

‏بينما ستقام مباراة واحدة عند 5:00 مساءً تجمع فريق دهوك مع ضيفه فريق نفط البصرة على ملعب دهوك .

وتقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بين فريقي الميناء وضيفه فريق نفط ميسان ، وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة .

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق اعلنت عن تغيير مكان مباراة الكهرباء والنفط، لتقام على ملعب الكرخ بدلاً من ملعب الزوراء ، على ان تنطلق بنفس التوقيت ، في تمام الساعة 2:30 عصراً.‏

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