2025-01-02 10:55:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، انسيابية بحركة العجلات، بينما شهدت بعض المناطق والشوارع والتقاطعات زخما بالحركة لكنها اقل من الايام الماضية.

وتركزت الازدحامات في مناطق وسط العاصمة على جانبي نهر دجلة في وسط بغداد، لاسيما في التقاطعات والشوارع الرئيسية

أدناه الموقف المروري في بغداد:





جسر الجادرية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

شارع الشيخ عمر مزدحم

شارع الصناعة مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

شارع 14 رمضان مزدحم