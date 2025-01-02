رئيس الوزراء يفتتح وحدات تحسين البنزين وتحلية الغازات والمياه الصناعية في مصفى الشمال

2025-01-02 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وحدات تحسين البنزين وتحلية الغازات والمياه الصناعية في مصفى الشمال.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح وحدات منها تحسين البنزين، وتحلية الغازات والمياه الصناعية، وإنتاج الغاز السائل، وهدرجة النفط الأبيض، في مصفى الشمال بقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين".