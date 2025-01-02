رئيس الوزراء يفتتح مدينة المصافي السكنية في قضاء بيجي

2025-01-02 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

افتتح رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مدينة المصافي السكنية في قضاء بيجي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح مدينة المصافي السكنية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، التي تضم (1178) داراً سكنية، والتي جرت إعادة إعمارها بعد أن تعرّضت للتخريب من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وأشار رئيس الوزراء، خلال الافتتاح، إلى أن "هذه المدينة السكنية تعود للحياة بكامل الخدمات والبنى التحتية، لتنهي مشكلة نزوح الموظفين من العاملين في المصافي، الذين عادوا إلى مناطق سكناهم، وهي دليل على استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها، والنهاية التامة لتهديدات الإرهاب".

وأضاف البيان، أن "عملية الإعمار جرت بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، واشتملت على إعادة تأهيل جميع المرفقات المدنية، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، من أجل توفير جميع متطلبات ساكني المجمع".