العدل تعلن تطبيق نظام الدفع الالكتروني بجميع دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات

2025-01-02 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن تطبيق نظام الدفع الالكتروني بجميع دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات.

وذكر مدير عام دائرة الكتاب العدول في الوزارة يوسف حويز خورشيد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر تطبيق نظام الدفع الالكتروني (pos) في استيفاء الرسوم، حيث تم اتاحة الخدمة في جميع دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات"، مبيناً أنه "تم رفد جميع الدوائر بأجهزة الاستقطاع إضافة الى فتح حسابات الكترونية ليتم تحويل المبالغ لها خلال عملية استيفاء الأجور، فضلاً عن تدريب المحاسبين وتطوير خبراتهم للعمل على النظام لضمان الدقة والسرعة في الإجراءات".

وأضاف، ان "ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بالاعتماد على التقنيات الحديثة واتباع أساليب العمل المتقدمة لتبسيط الإجراءات امام المواطنين وتقديم الخدمات العدلية بمستوى أداء افضل".