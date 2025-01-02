2025-01-02 11:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادرت عائلات لبنانية، يوم الخميس، مدينة بابل العراقية متجهة الى بلدها بعد نحو شهر من وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

واندلعت مواجهات وقصف متبادل بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، عقب يوم واحد من هجوم حركة حماس الفلسطينية غير المسبوق على اسرائيل في 7 تشرين الاول / اكتوبر 2023.

وبعد إعلان وقف اطلاق النار بين الجانبين في 27 تشرين الثاني 2024، بدأت العائلات اللبنانية التي نزحت من بيروت وضاحيتها بالعودة الى بلادها.

ويقول سيد حيدر ابو رغيف من هيئة الحشد الشعبي في حديث لوكالة شفق نيوز، "انطلق في محافظة بابل اليوم التفويج العكسي للعائلات اللبنانية بتنسيق من قبل دائرة الهجرة في محافظة بابل وهيئة الحشد الشعبي وديوان محافظة بابل، بعد ان تم استقبالهم منذ اكثر من شهرين".

من جانبه قال ابو احمد وهو نازح لبناني، للوكالة، "نتقدم بالشكر الى الدولة العراقية والحشد الشعبي وكل الشباب العراقيين الذين استقبلونا استقبالاً طيباً".

وختم بالقول، "نحن لازم نعلم اولادنا مثل ما تعلمنا بالعراق الكرم والطيبة والحنية".

وكان العراق قد أعلن عن فتح حدوده الجوية والبرية أمام النازحين اللبنانيين الفارين من الحرب التي شنتها إسرائيل على بلادهم.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر 2024، وصلت أول وجبة من الجرحى والنازحين اللبنانيين إلى مطار بغداد.

وبعدها توالت وجبات النازحين اللبنانيين بالتوافد على العراق وتوزعوا بين محافظات النجف وكربلاء وبابل وبغداد وديالى والبصرة ومحافظات أخرى.