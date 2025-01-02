الدولار يعاود الارتفاع في أسواق بغداد و اربيل

2025-01-02 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 151700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000دينار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 151750 دينارا مقابل 100 دولار وسجل سعر الشراء 151700 دينار مقابل 100 دولار .