2025-01-02 11:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزت عودة الناشي، أن التداخل الإداري بين الوحدات الإدارية في المحافظة انعكس بشكل سلبي على تقديم الخدمات للمواطنين، وتسبب في مشاكل إدارية للمجلس. وأوضح الناشي، خلال حوار مع تلفزيون الناصرية، أن هذا التداخل أدى إلى معاناة في تحديد تبعية المناطق بشكل دقيق...

