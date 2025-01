الأمن الوطني في ذي قار يسجل أكثر من 500 حالة ابتزاز إلكتروني خلال عام 2024

2025-01-02 11:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مصدر أمني في محافظة ذي قار عن تسجيل أكثر من 500 حالة ابتزاز إلكتروني خلال عام 2024، في وقت تواصل فيه مفارز جهاز الأمن الوطني جهودها لملاحقة المجرمين ومكافحة هذه الظاهرة للعام الثاني على التوالي. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية ، أن مفارز الأمن الوطني في...

