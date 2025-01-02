2025-01-02 12:00:06 - المصدر: الطاقة

يشهد حقل نفط عراقي احتياطياته 22 مليار برميل تحركات مهمة لزيادة إنتاجه بما يدعم خطط بغداد لرفع إنتاجها إلى 8 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الـ3 المقبلة. ورعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، مساء أمس الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني (2025) وضع حجر الاساس لمشروع مركز عمليات حقل غرب القرنة 1 المرحلة …

إقرأ: حقل نفط عراقي احتياطياته 22 مليار برميل يشهد خطوة مهمة لزيادة الإنتاج على منصة الطاقة



